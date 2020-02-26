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Başkan Keleş, eleştirilere yanıt verdi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, kendisine yönelik eleştirilere basın açıklaması ile cevap verdi.

Başkan Keleş, eleştirilere yanıt verdi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, kendisine yönelik eleştirilere basın açıklaması ile cevap verdi.
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş geçtiğimiz günlerde canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında kendisine yöneltilen Ereğli’nin il olmasına yönelik soruya verdiği cevap eleştirilere neden olmuştu. Keleş, uzun vadede yapılacak bir işi yarın yapılacak işlerin önüne geçirmenin bir yararı olmayacağını ve programda söylediği sözleri bu çerçevede değerlendirmelerini söyledi.
Keleş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, ilçenin geleceğine yön verme anlamında en önemli sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşundan bugüne kadar tüm Ereğli TSO yönetimleri, ilçenin en önemli kararlarına destek vermiş, kimi zaman önemli kararların alınmasında öncülük rolü üstlenmiş, ilçenin geleceğe hazırlanmasında elini taşın altına koymuştur. 15 Nisan 2018’de gerçekleştirilen kongrenin ardından göreve gelen yönetimimizin temel anlayışı da bu çerçevede ilçede birlik ve beraberlik eksiklerinin tamamlanarak, bir an önce ihtiyaç duyulan yatırımların gerçekleştirilmesi için mücadele etmek olmuştur. Bu gayretlerin sonunda, kamu yöneticilerimiz, siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın ortak hedefler için bir araya gelebileceği görülmüş, ilçenin temel ihtiyaçları için girişimlerde bulunulmuş, bu çalışmaların önemli bölümünde Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası da yer almıştır. Zonguldak’ta katıldığımız bir canlı yayın programda, şahsıma yöneltilen Ereğli’nin il olmasına yönelik soruya verdiğimiz cevap üzerinden yürütülen kampanya, ilçenin yakın ve orta vadeli hedeflerinin karşısına, çok uzun vadeli bir hedefin konulması suretiyle, son dönemde yakalanan ivmenin hızının kesilmeye çalışılması çabalarının bir parçasıdır. Elbette ki Karadeniz Ereğli’de yaşayan ve ticaret yapan tüm kişi ve kurumlar, ilçenin bir gün il olmasını hayal eder ve arzular. Fakat, uzun vadede yapılacak bir işi yarın yapılacak işlerin önüne geçirmenin bir yararı olmayacağı da aşikardır. Programda söylediğimiz sözler, bu çerçevede değerlendirilmelidir."
Sorumluluk makamında bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak, aynı kanaati sürdürmeye devam ettiğinin de bilinmesini isteyen Keleş, "Şu anda, Karadeniz Ereğli’nin asıl odaklanması gereken konu, Üniversite Kampüsü, Tersaneler, Alacaağzı’nda yeniden üretim, yeni yatırımların getirilmesi, ülkenin devasa turizm potansiyelinden Karadeniz Ereğli’nin de payını alması, zayıf düşen sektörlerin yeniden hayat gücü kazanması, sosyal ve kültürel alanda yapılması gereken iyileştirmelerdir. Bu konularda konsensüs sağlanan bir ortamda, başka konuları araya sokmak, ancak meselenin peşine başka bir mesele takmak anlamına gelir. Eleştiriler yapılır, yapılmalıdır. Fakat eleştirilerin temelinde Karadeniz Ereğli’nin son haftalarda yaşadığı hareketlenmenin önünün tıkatılması olduğunun da kamuoyu tarafından görülmesi gerekir. Eleştirilerin, Karadeniz Ereğli’nin temel menfaatleri için mi yapıldığını, yoksa Ereğli için gösterilen çabalara direnç gösterme eğiliminde olan bazı grupların görüşlerini mi yansıttığı kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır. Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi Karadeniz Ereğli’nin ihtiyaçları ve menfaatleri, ilçenin daha müreffeh, daha huzurlu bir geleceğe erişmesi, ilçedeki toplam mutluluğun ve zenginliğin artması için gayret göstermeye devam edecektir. Bu konuda aldığımız her mesafe, bizim açımızdan her türlü adlandırmanın ve şablon kurgulama çabasının ve şekli konuların ötesinde değerlidir. Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak her koşulda ilçemiz için elimizi ve gövdemizi taşın altına koyacağımızın bilinmesi gerekir.” ifadelerine yer verdi.

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