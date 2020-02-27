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(Görüntülü) Zonguldak Valisinden İranlı TIR şoförleriyle ilgili açıklama

DHA

İRAN'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasına malzeme getiren İranlı 16 TIR şoförü, hastanede gözlem altında tutulmaya devam ediyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Korkulacak bir durum yok. Sağlıkları gayet iyi durumda" dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da şoförlerin testlerinin negatif çıktığını söyledi.

İRAN'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasına malzeme getiren İranlı 16 TIR şoförü, hastanede gözlem altında tutulmaya devam ediyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Korkulacak bir durum yok. Sağlıkları gayet iyi durumda" dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da şoförlerin testlerinin negatif çıktığını söyledi.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları?na (Erdemir) İran?dan malzeme getiren 5 TIR şoförü, dün öğle saatlerinde sağlık kontrolleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sayı ardından 13, gece saatlerinde ise 16'ya çıktı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İranlı şoförlerde herhangi bir virüs şüphesi bulunmadığını, Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması olarak rutin kontrollerden geçirildiğini açıkladı. Test sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, İranlı şoförler hastanede gözlem altında tutulmaya devam ediyor.
Vali Bektaş, bugün yaptığı açıklamada şoförlerin sağlık durumlarında bir problem olmadığını söyledi. Şoförlerden sadece 1 tanesinde yüksek ateş tespit edildiğini, ancak müdahale sonrası ateşinin normale döndüğü ve virüsle alakalı olmadığını düşündüklerini anlatan Vali Bektaş, "Gerekli açıklamayı test sonuçları gelince yapacağız. Korkulacak bir durum yok. Sağlıkları gayet iyi durumda" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI ALAN: TAHLİLLER NEGATİF ÇIKTI
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Hastanede gözlem altında tutulan TIR şoförlerinin testlerinin negatif çıktığını söyleyen Alan, "İranlı şoförlerden alınan tahliller negatif çıktı. Boşuna panik yapmaya gerek yok. Özellikle hijyen noktasında çok tedbirli olmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da tedbir amaçlı gözlem altında tutuldular. İlk testler negatif çıktı ve arkadaşlarımızın ateşlerinin hepsinin düştüğü haberini aldık. İnşallah bu şekilde bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Panik yapmamalıyız sadece tedbirli almalıyız. Bakanlığımız, Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz her an için teyakkuzdayız. Vatandaşlarımızın yazılı ve görsel basında okuduğu haberlerden etkilenmemesi mümkün değil, ama panik yerine daha çok tedbirli olmak gerekiyor. Özellikle hijyen konusunda çok dikkatli olmak zorundayız. Mümkün olduğunca tedbiri elden bırakmadan bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatırız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak
2020-02-27 12:47:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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