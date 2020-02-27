SGK, BEÜ’de bilgilendirme toplantısı düzenledi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından üniversite personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda SGK İl Müdürü Erkin Avcı ile birlikte SGK temsilcileri Nurdan Gençoğlu, Eren Korkmaz, Arif Belen ve Beytullah Çelik konuşmaları ile üniversite idari personelini bilgilendirdi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun amacı ve kapsamı üzerine açıklamaların yapıldığı toplantı, konuşmacıların üniversite personelinden gelen soruları yanıtlaması ile sona erdi.

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