İranlı tır şoförleri gözlem altında tutulmaya devam ediliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Erdemir Limanı'na İran'dan yük getiren 16 İranlı tır şoförünün Atatürk Devlet Hastanesi site ek hizmet binasındaki gözlem altında tutuluyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk testlerin negatif olduğunu öğrendiklerini söyledi. Belediye binasında Kızılay'ın düzenlediği kan bağış programında kan bağışlarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Alan, "Şu an kimsenin ateşi olmadığı için en önemli bulgu o. Testlerde de negatif çıktı. Sadece tedbirli olmalıyız. Özellikle el temizliği ve hijyen konusunda çok tedbirli olmalıyız. İnşallah da hiç olmaz. Arkadaşlarımız tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Sabah itibariyle de hepsinin ateşleri düştüğü, hiçbirinin ateşinin olmadığı bilgisini aldık. İlk testlerde de negatif olduğunu biliyoruz. Panik yapmamalıyız, tedbir almalıyız. Biz zaten teyakkuzdayız. Her dakika istişare ediyoruz. Vatandaşımızın etkilenmemesi mümkün değil ama panik yerine daha çok tedbirli olmalıyız" diye konuştu.

Öte yandan gözlem altında tutulan işçilerin ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere bozkurt işareti yaparak el sallaması dikkat çekti. Ek hizmet binasında pencereye çıkan İranlı tır şoförlerinin keyiflerinin yerinde olduğu gözlemlendi. Ankara'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ilgili olarak da gün içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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