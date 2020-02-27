İYİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Zonguldak'ta gözlem altında tutulan İranlı 16 TIR şoförü hastanede görüntülendi. Hastanedeki odalarından gazetecilere el sallayan ve neşeli oldukları gözlenen şoförlerden birinin Türkçe konuşarak, "İyiyiz Allah'a şükür" dediği duyuldu.
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK
2020-02-27 13:31:09
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