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Köy okulları için düzenlenen konserde bilet yerine oyuncak geçti

İHA

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi üyeleri tarafından köy okullarındaki çocukları sevindirmek amacıyla ''Anadolu Rock Gecesi'' yapıldı.

Köy okulları için düzenlenen konserde bilet yerine oyuncak geçti

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi üyeleri tarafından köy okullarındaki çocukları sevindirmek amacıyla ''Anadolu Rock Gecesi'' yapıldı.
Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi üyeleri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gençlik Merkezi konferans salonunda köy okullarındaki çocukları sevindirmek amacıyla, ''Anadolu Rock Gecesi'' düzenlendi. Öte yandan konsere bilet yerine oyuncak giriş şartı konuldu.
Etkinliğe Vali yardımcısı Mehmet Türk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel,Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Gök, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Gençlik Merkezi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, konuyla ilgili açıklama yaparak toplanan oyuncakların köy okullarında eğitimöğretim gören çocuklara hediye edileceğini söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti.
Oyuncakların toplanmasının ardından Anadolu Rock grubu sahne aldı. Genç grup, Cem Karaca'dan Kerküğün Zindanına Attılar Beni, Barış Manço'dan Gülpembe, Haluk Levent'ten Ankara, Duman'dan Arkadaş gibi birçok ünlü şarkıcının eşsiz parçalarını seslendirdi. Salondakilere unutulmaz bir akşam yaşatan Anadolu Rock Grubuna alkışlarla eşlik edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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