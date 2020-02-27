GMİS Yönetim Kurulu; “Ruhsat bölme işlemindeki yanlış uygulamadan dönülmelidir”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait AmasraA Sahası’nın bir bölümünün Maden Kanunu’na aykırı şekilde, AmasraB Sahası’nda faaliyet gösteren Hattat Enerji ve Maden A.Ş.’ye ruhsat devri ile verilmesi uygulamasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada; “Ruhsat bölme işlemindeki yanlış uygulamadan geri dönülmesi kamu yararı için bir sorumluluk gereğidir. Tüm TTK yetkililerini ve Enerji Bakanlığı yetkililerini bu konuda gereğini yapmaları için bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.

Açıklama şöyle; “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra sahasını, AmasraA ve Amasra B sahası olarak bölmüştür. Kurum, AmasraB sahasını 2005 yılında rödövans sözleşmesi ile işletilmesini ihale ile Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. ye vermiştir. Türkiye Taşkömürü Kurumu, kendi işlettiği AmasraA sahasını küçülterek, küçültülen sahayı Hattat A.Ş.’nin işlettiği B sahasına ekleyerek yeni ruhsatın devir ve tescil işlemini öğrenmemiz üzerine, işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açmıştık. Bugün gelinen aşamada ruhsat devri ve tescil işleminin yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm havzada olduğu gibi Amasra’da da rödövans sistemi uygulanmaktadır. 2005 yılında AmasraB sahasının ihale ile rödövans usulü bahsi geçen firmaya verilirken Genel Maden İşçileri Sendikası olarak uyarılarda bulunduk. Sistemin madencilik sektörüne ve bölgemize fayda sağlamayacağı yönündeki uyarılarımızı yaptık ancak bu uyarılarımız dikkate alınmamıştır. Aradan geçen 15 yıl sonrasında gelinen nokta hüsrandır. AmasraB sahası ve diğer büyük sahalarda 1 kilo kömür çıkartılmadığı ve yeterli istihdam yaratılamadığı gerçektir. Tüm bu gerçeklere rağmen, uyarılarımızın dikkate alınmaması ve ısrarla yanlış adımların atılması doğru değildir. Yaşadığımız olumsuz tecrübelerden ve ödediğimiz acı bedellerden ders alınarak bu ruhsat bölme işlemindeki yanlış uygulamadan geri dönülmesi kamu yararı için bir sorumluluk gereğidir. Tüm TTK yetkililerini ve Enerji Bakanlığı yetkililerini bu konuda gereğini yapmaları için bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. AmasraA sahasının küçültülerek Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.’ye verilmesini uygun bulmuyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumunun açıkladığımız yeni ruhsat tescil ve devir işleminin 3213 sayılı Maden Kanununa aykırı gördüğümüz için açtığımız davayı sürdürdüğümüzü kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.”

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