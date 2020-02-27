İRANLI ŞOFÖRLERİN GÖZETİMİ SONLANDIRILDI
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İranlı 16 TIR şoförünün tetkiklerinin temiz çıkması üzerine gözetimin sonlandırıldığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Bektaş, "Dün akşamdan buyana gözlem altında tuttuğumuz İran'dan gelen 16 TIR şoförü üzerinde yapılan tetkiklerde koronavirüsüne rastlanmaması nedeniyle gözetim sonlandırılmış, şahısların serbest bırakılmasına karar verilmiştir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-02-27 17:51:36
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