İdlib şehidinin babası acı haberi fidan dikerken aldı

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 şehitten 1'i olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz’ın babasına acı haber verildi. Baba Tacettin Yılmaz'ın fidan dikmek için memleketine geldiği öğrenildi.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 şehitten biri olan 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz’ın Zonguldak’ta olan babasına Taccettin Yılmaz’a acı haber verildi. Baba Tacettin Yılmaz'ın fidan dikmek üzere memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesine geldiği öğrenildi. Zonguldak Çaycuma ilçesi Karapınar Beldesi Tilkiler Mahallesi'nde bulunan baba evine gelen yetkililer üniversite mezunu olan ve 5 yıldır Uzman Çavuş olan Tolga Can Yılmaz, için acı haberi askerî erkan tarafından verildi. Askerler tarafından Türk bayrakları asılan şehit evinde Kur'anı Kerim okundu. Baba Tacettin Yılmaz, gelen taziyeleri kabul etti.

Şehit Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz ile 10 gün önce konuştuğunu ifade eden şehidin eniştesi Ender Çelik, “Yeğenimle en son 10 gün önce görüştük. 4 yıldır görev yapıyor. Hakkını helal et enişte dedi. Allah mekanını cennet eylesin devletimizin başı sağ olsun. Kendisi asker olmak istedi ve çok istekli gitti mesleğini çok seviyordu keskin nişanı olarak görev yapıyordu. Uzman Çavuş olarak görev yapıyordu Allah mekanını cennet eylesin devletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Taziyeye ise Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, Çaycuma İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Aile ve Sosyal Çalışmalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Kaya Gün, Çaycuma AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı ve protokol üyeleri katıldı.

