Gülüç’e yapılacak okulun arsasını hayırsever bağışladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesine yapılacak ortaokul inşaatı için bir hayırseverin bağışladığı arsa için protokol imzalandı.

Gülüç Beldesi’ne yapılacak ortaokul inşaatının bağışlanması nedeniyle düzenlenen imza törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile hayırsever Bilyami Ayhan ile protokol üyeleri katıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş arsa bağışından dolayı hayırsever Bilyami Ayhan’a teşekkür ederek arsa konusundaki sıkışıklıklarını bu sayede aşmış olduklarını söyledi. Bektaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Doğrusu, arsa konusunda Gülüç’te sıkışmıştık. İyi yaptınız. Bizlerde planladığımız şekilde okulu en kısa sürede inşallah yapacağız. Allah babanıza rahmet eylesin. İşte hayırlı evlat yetiştirmek böyle oluyor. Allah hepimize de böyle hayırlı evlat nasip etsin. Nasip olmayınca olmuyor bu hayır işi de. Çok parası olan çok hayır yapıyor anlamına gelmiyor. Çok kısmetli olan çok hayır yapabiliyor. Elinize sağlık. Şöyle bismillah diyelim. İmzaları atalım. Böyle olduğu sürece Ereğli’ye haftada bir değil iki sefer geliriz. Sorun yok. Yeter ki böyle bir güzellik oluşsun.”

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’da Bilyami Ayhan’ın satın aldığı arsayı merhum babasının hayrına alarak okula bağışladığını belirterek, özel idare tarafından yapımı gerçekleştirilecek okulun 110 bin TL demirbaş parasının da hazır olduğunu dile getirdi. Okulun kısa sürede ihaleye çıkartılıp bu yılsonuna kadar yapımının tamamlanmasını planladıklarını anlatan Çorumluoğlu “Bu projede bize destek veren değerli Gülüç Belediye Başkanımıza, Gülüç Belde Başkanımıza, teşekkür ediyorum. Fatih Başkan arsanın alınması işlemlerinde bize destek oldu. Tabi bu işlerde bizler aracıyız. Parayı veren değerli kardeşimizdir. Bu organizasyon için de Almanya’dan 2 gün içinde bilet bulup buraya geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada diğer hayırsever kardeşlerimiz de var. Ereğli’de bu yönüyle önde olduğumuzu düşünüyorum. Dünden beri bu yönlü görüşmelerimiz de devam ediyor. Gerek fakülte binalarımız için gerekse diğer okul binalarımız için olumlu sonuçlar var. İnşallah her hafta böyle bir imzayı size attırma niyetimiz var” dedi.

Törende konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise Bilyami Ayhan’a teşekkür etti. Demirtaş konuşmasında şunları söyledi; “Öncelikle sayın valimize, kaymakamımıza, ilçe başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hacı Emin amcamız bizim çocukluğumuzu bilir. O mahallede büyüdük. Ona yakışan bir adım atıldı. Oğlu da buna vesile oldu. Hayırseverimizin ve sizlerin sayesinde Gülüç’te güzel bir yatırım oldu. Gülüç halkı ve çocuklarımız adına hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Kendisine böyle bir hayır işini gerçekleştirmesinde vesile oldukları için Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve diğer emeği geçenlere teşekkür eden hayırsever Bilyami Ayhan’da okulun Gülüç’e şimdiden hayırlı olmasını diledi.

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