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Habertürk
Yastayız

Çınar “Devletimizin ve milletimizin yanındayız”

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Yurt içi Şube Başkanlarının katılımlarıyla Hatay'da gerçekleştirilen 103.Genel İdare Kurulu kapsamında düzenlenen Başkanlar Toplantısı'nda, İdlib'de yaşanan hain saldırıya ilişkin yapılan basın açıklaması hakkında bilgiler verdi.

Çınar “Devletimizin ve milletimizin yanındayız”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Yurt içi Şube Başkanlarının katılımlarıyla Hatay’da gerçekleştirilen 103.Genel İdare Kurulu kapsamında düzenlenen Başkanlar Toplantısı’nda, İdlib’de yaşanan hain saldırıya ilişkin yapılan basın açıklaması hakkında bilgiler verdi.
Çınar, açıklamasında şunları söyledi; “Milletimizin başı sağolsun. Suriye İdlib bölgesinde karşı karşıya kaldıkları menfur saldırılar sonucunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. 103. Genel İdare Kurulu Toplantımız için bulunduğumuz Hatay’da toplantımız öncesinde Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hatay Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Yeter ve İlçe Komutanlarımız ile bir araya geldi. İdlib’deki gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunarak, MÜSİAD olarak her türlü göreve hazır olduğumuzu kendilerine iletti.
Temasların ardından Genel Başkanımızla Hatay Devlet Hastanesi’ne geçerek, İdlib saldırısında gazi olan askerlerimizi ziyaret ettik. Hastane ziyaretlerimiz akabinde, MÜSİAD heyeti olarak şehitlerimiz için düzenlenen cenaze merasimine katıldık. Şehitlerimizi memleketlerine yolcu ettikten sonra gerçekleştirdiğimiz Başkanlar Toplantısı sonrası, İdlib’ de 33 askerimizin şehit olmasına neden olan saldırılarla ilgili şu açıklamaları yaptık:
“Mehmetçik Hakları Elinden Alınanların İmdadına Koşmak İçin Seferde”
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da ülke düzenini bozacak bir saldırının içinde yer almadı. Devletimiz, yanı başımızdaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla İdlib’de bulunuyor. Bizler gerek Soçi gerekse Astana süreçlerin de sorun artırıcı değil çözüm öneren taraf olarak var olduk ve bu süreçler de devlet geleneğimizin birleştiricilik ve koruyuculuk ilkeleri ile hareket ettik. Suriye’deki savaş haline sadece diplomatik ve askeri bir kriz yönetimi olarak bakmadık. Türkiye Cumhuriyeti olarak olaya insani hassasiyetler ile yaklaşan tek ülke olduk ve oradaki insanlık dramını çözmeye gayret ettik. Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir.
“Şanlı Türk Ordusu Gerekeni Yapacaktır”
Rejim güçleri, Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırları “teröristlere yönelik operasyon” bahanesiyle ihlal etmektedir. Türkiye’nin zorlu kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin evlerine dönebilmesi ve güvenli koridor açılabilmesi için yaptığı ateşkes ve geri çekilme çağrılarına kulak tıkayan Rejim kuvvetleri ve hamileri, hukuksuz eylemlerine devam etmektedir. Haklı gerekçelerle bulunduğumuz topraklarda uğradığımız saldırılar, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymamakta, uluslararası anlaşmalara ters düşmektedir.
Rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı, Şanlı Türk Ordusu’nun gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur. Beraberliğimizi korumak ve her zaman yaptığımız gibi zor zamanda kenetlenmek bize ve kültürümüze yakışan bir hareket olacaktır
Devletimizin ve milletimizin maddi manevi huzuru ve menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda ve gerek masada diplomatik yollarla gerekse sahada askeri önlemlerle atılacak adımlarda, MÜSİAD olarak tüm imkân ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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