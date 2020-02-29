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Amatör maçta önce yumruklar sonra kartlar havada uçuştu 8 kırmızı kartın çıktığı maç tatil edildi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi. 8 kırmızı kartın çıktığı maç 78. dakikada tatil edildi.

Amatör maçta önce yumruklar sonra kartlar havada uçuştu 8 kırmızı kartın çıktığı maç tatil edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi. 8 kırmızı kartın çıktığı maç 78. dakikada tatil edildi.
Zonguldak Süper Amatör Küme’de düşme hattında bulunan Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta Kozlu İhsaniye Spor’un 10 önde götürdüğü maçın 78. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın orta hakemi Davut Özel Kozlu olaylara karışan İhsaniyespor’dan 3, Akınspor’dan ise 5 futbolcuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. Yaşanan bu gelişme üzerine sahada tansiyon iyice artarak yedek kulübesindeki teknik heyet ve futbolcularda sahaya girince olaylar dahada büyüdü. Polis ekipleri çıkan olayları güçlükle yatıştırırken, bazı futbolcuların polisle de tartışma yaşadı. Tribünde bulunan bazı taraftarlar sinir krizi geçirdi. Stada gelen takviye polis ekipleri olayları sonlandırdı. Yaşanan olaylar bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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