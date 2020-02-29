Elektrik akımına kapılan genç, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Devrek’te doğal gaz çalışması yaparken elektrik akımına kapılan ve kalbi duran bir kişi kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tabaklar Sokak'ta doğal gaz çalışması yaparken, metal boruyu elektrik diğerindeki tellere değdirmesi sonucu elektrik akımına kapılan A.Y. (37) isimli bir işçi bir anda yere yığıldı. Elektik akımı sonucu kalbi duran işçi olay yerine gelen 112 ekiplerinin kalp masajı neticesinde yeniden hayata döndürüldü.

Ambulansta ve Devrek Devlet Hastanesindeki personelin yoğun çalışmaları sonucunda duran kalbi yeniden çalıştırılan işçi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesine sevk edildi. İşçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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