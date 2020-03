Şehitler için konvoy yaptılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 150 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, İdlib şehidi Tolga Can Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 36 askerden 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz, memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi. İlçede vatandaşlar Türk bayraklarıyla araçlarını süsleyerek konvoy oluşturdu. Konvoya katılan vatandaşlar, araçlarına astıkları Türk bayrağı ile Karapınar beldesinde bulunan şehidin kabristanına gitti. Vatandaşlar şehit Tolga Can Yılmaz’ın kabri başında dua ettikten sonra dağıldı.

Konvoya katılan Erol Özcan, “Bugün Çaycuma 33 şehidimiz ve Tolga Can Yılmaz kardeşimiz için araçları bayraklarla donattı. Birlik ve beraberliğimizi burada gösterip nihayetinde şehit kardeşimizin mezarına giderek, bütün dünyaya birlik ve beraberliğimizi göstermiş olacağız, olduk da. Türkiye bir bütündür, parçalanamaz. Bununla beraber ülke olarak gerçekten çok üzgünüz. Ama biz biliyoruz ki bunların altından kalkacak ülkeyiz. Umarım bir daha böyle şehitler vermemek için Allah’tan dualarımızı esirgemeyelim" dedi.

