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İdlib'de yaralanan iki uzman çavuşa moral ziyareti

DHA


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve protokol üyeleri, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda yaralandıktan sonra tedavilerinin ardından memleketlerine gelen uzman çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt´u ziyaret etti. 
İdlib´te saldırıda yaralanan uzman çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt, tedavilerinin ardından dün akşam saatlerinde Ereğli´ye bağlı Yazıcılar köyündeki evlerine döndü. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, Ersoy ve Kurt'u evlerinde ziyaret etti.  
Kaymakam Çorumluoğlu, birlik ve beraberlik içinde mücadelelerinin devam edeceğini söyleyerek, "Bu mücadelede şehit olan kardeşlerimiz olduğu gibi yaralanan kardeşlerimiz de oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde bizim bu sınır boylarındaki mücadelemiz bundan sonra da devam edecek. Siz zannetmeyin ki bu birkaç yıllık, asırlık değil. Biz bu topraklarda olduğumuz sürece bu mücadelemiz devam edecek. Sevinçte, kederde, bayramda hep birlikte olmalıyız. Birlikte olmalıyız ki ülkemiz topraklarına en ufak bir el atılmasın. Bu mesele sadece bizim ülkemiz topraklarındaki mesele değil. Bu mücadele aynı zamanda Somali'de, Bosna'da dünyanın değişik noktalarında Müslüman halka yapılan bir sıkıntının mücadelesi. Eğer dik durmaz, biz bu bayrağı dalgalandırmazsak oradaki yaşayan kardeşlerimiz işte o zaman sıkıntıya düşecekler." dedi.  
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-03-01 20:54:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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