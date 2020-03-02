Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.nun (20) uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mert O.'nun cenazesi, Ereğli'deki aile mezarlığında toprağa verildi.

Mert O., dün uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu genç, hayatını kaybetti. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mert O.'nun ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mert O.'ya uyuşturucu temin ettiği ve birlikte uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiği 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mert O.'ya uyuşturucu temin ettikleri ileri sürülen A.K. ve Ö.T. ise adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de çalışan Mert O.'nun askere gitmek için bir süre önce işten ayrıldığı ve memleketine döndüğü öğrenildi. Mert O.'nun cenazesi, Kepez Nur Camii'nde kılınan namazın ardından ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-03-02 15:32:38



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