Kömürspor, iç sahadaki maçları Devrek'te oynayacak

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da Kulüp Başkanı Süleyman Caner, iç saha maçlarını Devrek İlçe Stadyumu'nda oynayacaklarını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un iç sahada maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu ve alternatif saha olarak gösterilen Devrek İlçe Stadyumu, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından yeniden incelenmişti. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Caner, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nun zemininin kötü olduğunu ve ligin 27. haftasında oynayacakları Sarıyerspor maçından itibaren kalan müsabakaların Devrek İlçe Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı.

Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, ''Burada oynayalım dediğimiz için sahamız bakıma girdi. Sağ olsun il müdürümüz bütün imkanları seferber etti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan incelemeye gelen arkadaşlarımız ne emrettiyse, ne alınması gerekiyorsa aldılar. Antrenman sahası olmadığından bakımdan iyi sonuç alamadık. İyi sonuç alamadığımızdan geçen maçta gördünüz saha çok kötü. Çocuklar topa vurmak istiyorlar, vuramıyorlar. Alternatif olarak aklımıza gelen saha Devrek Stadı. Devrek için dilekçe vermiştik. Prosedürleri var, onları tamamlıyoruz. Büyük bir ihtimalle yetişir. Sarıyer maçını Devrek'te oynayacağız. Bizim Ankara veya başka bir yerde oynama şansımız yok'' dedi.

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