Erbakan, dualarla anıldı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmetin Erbakan’ın vefatının 8'inci yılında ve şehitler için Kur’anı Kerim okutuldu.

Kilimli Merkez Cami'nde okutulan Kur’anı Kerim'e çok sayıda kişi katıldı. Okutulan Kur’anı Kerim'in ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kilimli İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Tilki yaptığı açıklamada, "Merhum hocamızın vefatının yıl dönümü dolayısıyla ruhuna Kur'an okuttuk. Bu vesileyle de şehitlerimize dualar ettik inşallah. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve cenabı Allah şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu sürecin daha da şehit vermeden tamamlanmasını istiyoruz ve yetkililerden bu konuda gayret bekliyoruz"dedi.

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