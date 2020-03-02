Ağabeyinin katilini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağabeyinin katilini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

DHA

Ağabeyinin katilini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, tahliye olan Serkan C.'yi kulağından bıçaklayan Nejdet S.'nin yargılanmasına devam edildi.
Olay, 9 Kasım 2018'de Gazipaşa Caddesi'ndeki valilik binasının önünde meydana geldi. Nejdet S., 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldüren ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi caddede yürürken gördü. Bunun üzerine Nejdet S., Serkan C.'yi takip etmeye başladı. Serkan C. valilik önüne geldiği sırada Nejdet S. yanındaki bıçağı kulağına sapladı. Serkan C. kanlar içinde yere yığılırken, Nejdet S. valilikte görevli polis ekiplerince yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Serkan C. ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan C. tedavisinin ardından taburcu olurken, gözaltına alınan Nejdet S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nejdet S. hakkında 'kan gütme saikiyle adam öldürme' suçunda 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nejdet S., hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, olayda yaralanan Serkan C.'nin yüzünde kalıcı yara ve benzeri izlerin kalıp kalmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-03-02 18:28:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrek Atatürk Ortaokulundan dayanışma etkinliği
YEREL HABERLER Devrek Atatürk Ortaokulundan dayanışma etkinliği
(Görüntülü) Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 ...
Erbakan, dualarla anıldı
YEREL HABERLER Erbakan, dualarla anıldı
Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor
YEREL HABERLER Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki ...
Aşkar, "Özenli bir şekilde hizmet edeceğine canı gönülden inanıyoruz "
YEREL HABERLER Aşkar, "Özenli bir şekilde hizmet edeceğine canı ...
Kömürspor, iç sahadaki maçları Devrek'te oynayacak
YEREL HABERLER Kömürspor, iç sahadaki maçları Devrek'te oynayacak
GMİS Kozlu şube taban eğitim semineri yapıldı
YEREL HABERLER GMİS Kozlu şube taban eğitim semineri yapıldı
E-KPSS'ye hazırlık kursu başladı
YEREL HABERLER E-KPSS'ye hazırlık kursu başladı
Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede
YEREL HABERLER Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede
Devrek’te muhtarlara bilgilendirme eğitimi
YEREL HABERLER Devrek’te muhtarlara bilgilendirme eğitimi
Uyuşturucudan öldüğü iddia edilen genç son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan öldüğü iddia edilen genç son ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
Zonguldaklı STK’lardan “Bahar Kalkanı Harekatına” destek
YEREL HABERLER Zonguldaklı STK’lardan “Bahar Kalkanı Harekatına” ...
'Yanındaki adamı dövdürtmem' kavgasında cinayete 12,5 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Yanındaki adamı dövdürtmem' kavgasında cinayete 12,5 ...
Sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti
Devrekliler tek yürek
YEREL HABERLER Devrekliler tek yürek
Madenciler ocağa girmeden önce Mehmetçik için dua etti
YEREL HABERLER Madenciler ocağa girmeden önce Mehmetçik için dua ...
Şampiyonlardan Posbıyık’a ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyonlardan Posbıyık’a ziyaret
(Görüntülü) Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını ...
(Görüntülü) İdlib'de yaralanan iki uzman çavuşa moral
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib'de yaralanan iki uzman çavuşa moral
(Görüntülü) 20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 ...
Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı
İdlib'de yaralanan iki uzman çavuşa moral ziyareti
YEREL HABERLER İdlib'de yaralanan iki uzman çavuşa moral ziyareti
20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X