"Bir zamanlar ben de" adlı projenin konuğu Prof.Dr.Afşar oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğan Prof. Dr. Muharrem Afşar mezun olduğu ilkokulda yıllar sonra ders verdi.

Çaycuma ilçesinin Kışla köyünde 1966 yılında doğan Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muharrem Afşar, Çaycuma ve Çevre Köyleri Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneğinin “Bir zamanlar ben de” adlı projesi kapsamında mezun olduğu Kışla İlkokuluna gelip okuduğu sıralarda tekrar oturdu.

Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu proje hakkında şunları söyledi; " Biz Prof.Dr. Afşar gibi değerlerimiz, mezun oldukları köy ve mahalle ilkokulları ile genelde şartlar gereği iletişim kuramamakta ve okullarıyla genel olarak bağlantıları kopmuş durumdadır. Bizler bu yolla onlara tekrar okullarıyla buluşturma fırsatı vererek bu proje ile mezun oldukları ilkokul ile bağlarını kuvvetlendirmek ve o okulun şimdiki öğrencilerini de örnek alacakları bir değerlerle buluşturmak istedik."

Okulda öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gören Prof. Dr. Afşar, duygulu ve heyecanlı anlar yaşadı. Okul idarecilerinin kendisine mezun olduğu yılı gösteren sayfayı gösterdiklerinde ise o günlere geri döndü, duygulandı. Akabinde okulun toplantı salonunda öğrencilerle birlikte sohbet ederek sorularını cevaplandırdı. Sohbetin ardında öğrencilerle çocukluğunu yaşayan Prof.Dr. Afşar, okul bahçesinde bol bol özçekim yaptı.

Kışla İlkokulu Okul Müdürü Yücel Çelik, Prof.Dr. Afşar’a mezuniyeti ve notlarını gösteren sayfayı çerçeveli belge şeklinde günün anısına taktim etti. Okul Müdürü Çelik, “Sizin gibi önemli birini okulumuzda ağırlamak bizi onurlandırmıştır. Yine sizin gibi alanında başarılı olmuş kişiler öğrencilerimize rol model olmak açısından çok önemli görüyoruz. Yaptığınız sohbet ve açıklamalar özellikle LGS ’ye girecek 8. Sınıf öğrencilerimize yol gösterici olmuştur. Sizi tekrar okulumuzda görmek ve ağırlamak bizlere onur verir. Ayrıca bu buluşmanın mimarı olan Savaş Çiloğlu’na da teşekkür ederim” dedi.

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