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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kdz. Ereğli MÜSİAD’tan ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar desteklerini ifade etti.

Kdz. Ereğli MÜSİAD’tan ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib kentinde yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı’nı sonuna kadar desteklerini ifade etti.
MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, 27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çınar açıklamasında şunları kaydetti: “Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle dün olduğu gibi bugünde aynı şekilde hareket etmektedir. Güney sınırlarımızda uzunca yıllardır yaşanan olumsuz durumdan en çok etkilenen ülke olmamıza rağmen, bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma heveslerini maalesef izlemeye devam ediyoruz. Bölgede oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ harekatlarını başarıyla tamamlayan, ‘Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İdlib’de yaşanan hadiselere müteakip başlatmış olduğu ‘Bahar Kalkanı Harekâtı’nı diğer tüm harekatlarda olduğu gibi sonuna kadar destekliyoruz. Bölgede askeri ve siyasi anlamda yapılan tüm çalışmaların, başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış getirerek, kalıcı ateşkesle beraber bölgede istikrarın sağlanmasını temenni ediyoruz. Milyonlarca masum insanın zarar görmesine neden olarak, yurdunu, vatanını terk etmeleriyle birlikte mülteci durumuna düşmesine sebep olan hadiseler karşısında batılı ülkelerin takındığı tutumları da ibretle izlemeye devam etmekteyiz. Ülke olarak tarihi, kültürel, insani ve vicdani bir sorumluluk duygusuyla kapılarımızı açarak uzunca zamandır misafir ettiğimiz Suriyeli mültecilerin Avrupa kapılarında karşı karşıya kaldıkları durum insanlık ayıbı olarak karşımıza çıkmaktadır. Askerlerimize yönelik İdlib’de düzenlenen kalleş saldırının ardından Silahlı Kuvvetlerimiz rejim hedeflerini yerle bir ederken devletimiz tarafından, Avrupa ülkelerine doğru bütün kara ve deniz sınırlarının mülteci geçişlerine açılması sonucunda Suriyeli mültecilerin karşı karşıya kaldığı durumu da üzülerek gözlemliyoruz. Her fırsatta medeniyetten, insanlıktan, vicdandan bahsedenlerin konu kendilerinden başkası olunca takındıkları tutuma tüm dünya şahit oldu, olmaya da devam ediyor. Sınırlarımızda yaşanan olaylara sessiz kalanların, olayların büyümesine fırsat verenlerin, sadece laf cambazlığı yapıp iş başlarına gelince çark edenlerin farklı bir yaklaşımda bulunmasını beklemekte çok doğru olmazdı zaten. Bölgede oluşturulmaya çalışılan kaos ortamı, bu durumdan nemalanmak isteyenler haricinde kimseye katkı sağlamayacaktır. Bizler millet olarak birbirimize kenetlendiğimiz müddetçe halledemeyeceğimiz bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Farklı düşünce yapılarına sahip olabiliriz. Birbirimize tahammül bile edemiyor olabiliriz ama mevzu vatan olunca tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakmayı artık öğrenmeliyiz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görebilmek için şartların daha kötü olmasını beklemeye ne zamanımız ne de sabrımız var. Bu yüzden tüm kesimleri aklıselim olmaya, devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz. MÜSİAD olarak, devletimizin, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha vurgular, bu vesileyle, Bahar Kalkanı Harekâtı’nda milletimize ve hudutlarımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla sürdüren kahraman ordumuza muvaffakiyetler dileriz. Allah yar ve yardımcıları olsun.”

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