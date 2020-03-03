Devrek’teki okullarda yangın tatbikatı

Devrek’te okullarda itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde şehir merkezindeki okullarda sivil savunma tatbikatı yapıldı

İlçede bulunan okullarda Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivil Savunma Haftası nedeniyle yangın tahliye tatbikatı yapıldı. Sivil Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan tatbikat öncesi mevcut söndürme, koruma ve kurtarma ekipleri kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrenciler tahliye konusunda bilgilendirildi. Okullarda yapılan yangın tahliye tatbikatında hiçbir kargaşaya yer vermeden okullar çok kısa sürede boşaltıldı. Daha sonra okul bahçesinde güvenli olan toplanma alanına toplanan öğrencilere itfaiye ekiplerince yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağından, yangın söndürme esnasında yapılabilecekler uygulamalı olarak gösterildi. Böylece meydana gelebilecek olası yangın anında okullarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi amaçlandı.

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