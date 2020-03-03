Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu'dan Matematikte 3. Dünya Birincisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu'dan Matematikte 3. Dünya Birincisi

İHA

Kanada merkezli düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda kategorisinde Alaplı Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu 3 dünya birincisi çıktı.

Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu'dan Matematikte 3. Dünya Birincisi

Kanada merkezli düzenlenen “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”nda kategorisinde Alaplı Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu 3 dünya birincisi çıktı.
Kanada merkezli Brock Üniversitesi’nin hazırladığı Uluslararası CaribouMath İngilizce Matematik sınavında Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu , 3 dünya birinciliği ile adını tüm dünyaya duyuran Alaplı Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu şampiyonları ağırladı. Türkiye'yi temsil eden, Matematik Öğretmeni Goncagül Korkmaz koordinatörlüğünde İngilizce ve matematik zümreleri desteğiyle sınavın 4.aşamasında 6.sınıflardan üç Dünya Birincisi Ahmet Zeki Atalay Ortaokulundan çıktı.
17 bin 236 katılımcı arasından Ecrin Efe,Ali Efe Türkoğlu ve Yağız Deniz Türkiye'yi ve Alaplı'yı en güzel şekilde temsil ederek dünya sıralamasına Zonguldak adını yazdırdı. Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik “Alaplı Ahmet Zeki Atalay Ortaokulumuz İlçemizin bir marka okuludur. Önceki yıllarda olduğu gibi şimdi de elde ettiği başarılarla doludur. Şampiyon öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Eğitim hayatlarında çok daha önemli başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Şunu da vurgulamak istiyorum eğitimöğretimde en önemli unsurlar öğretmendir. Buradan da emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin özverili ve gayretli çalışmaları ile ilimiz eğitimin her alanında başarılı ve marka bir ilçe olmuştur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Olaylı maçın kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek
YEREL HABERLER Olaylı maçın kararı Türkiye Futbol Federasyonu ...
Ölen öğretmen ve öğrenciler anısına anıt yapıldı
YEREL HABERLER Ölen öğretmen ve öğrenciler anısına anıt yapıldı
Madenci korosu Vali Bektaş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Madenci korosu Vali Bektaş'ı ziyaret etti
Devrek’te üniversiteli öğrenciler şehitler için helva dağıttı
YEREL HABERLER Devrek’te üniversiteli öğrenciler şehitler için helva ...
Muhasebeciler Haftası törenle kutlandı
YEREL HABERLER Muhasebeciler Haftası törenle kutlandı
Zonguldak’ta bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta bağımlılıkla mücadele masaya yatırıldı
Devrek’teki okullarda yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Devrek’teki okullarda yangın tatbikatı
Öğrencilerin kaldığı apartmanda yangın paniği Yangınında 2 öğrenci dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Öğrencilerin kaldığı apartmanda yangın ...
Kdz. Ereğli MÜSİAD’tan ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli MÜSİAD’tan ‘Bahar Kalkanı’ harekatına ...
(Görüntülü) Grizu faciasında ölen 263 maden işçisini anmada Mehmetçiğe anlamlı mesaj
YEREL HABERLER (Görüntülü) Grizu faciasında ölen 263 maden işçisini ...
BEÜ, Üniversitelerarası Kadın 2. Lig Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
YEREL HABERLER BEÜ, Üniversitelerarası Kadın 2. Lig Tenis ...
"Bir zamanlar ben de" adlı projenin konuğu Prof.Dr.Afşar oldu
YEREL HABERLER "Bir zamanlar ben de" adlı projenin konuğu Prof.Dr. ...
28 yıl önceki faciada şehit düşen 263 madenci dualarla anıldı
YEREL HABERLER 28 yıl önceki faciada şehit düşen 263 madenci ...
Grizu faciasında ölen 263 maden işçisini anmada Mehmetçiğe anlamlı mesaj - Yeniden
YEREL HABERLER Grizu faciasında ölen 263 maden işçisini anmada ...
Grizu faciasında ölen 263 maden işçisini anmada Mehmetçiğe anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Grizu faciasında ölen 263 maden işçisini anmada ...
Rektör Çufalı, 3 Mart maden şehitlerini andı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, 3 Mart maden şehitlerini andı
Madenciler, şehitler için Kur’an-ı Kerim okuttu
YEREL HABERLER Madenciler, şehitler için Kur’an-ı Kerim okuttu
Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2)
YEREL HABERLER Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede ...
Ağabeyinin katilini bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Ağabeyinin katilini bıçaklayan sanığın yargılanmasına ...
Devrek Atatürk Ortaokulundan dayanışma etkinliği
YEREL HABERLER Devrek Atatürk Ortaokulundan dayanışma etkinliği
(Görüntülü) Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 ...
Erbakan, dualarla anıldı
YEREL HABERLER Erbakan, dualarla anıldı
Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor
YEREL HABERLER Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki ...
Aşkar, "Özenli bir şekilde hizmet edeceğine canı gönülden inanıyoruz "
YEREL HABERLER Aşkar, "Özenli bir şekilde hizmet edeceğine canı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X