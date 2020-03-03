Olaylı maçın kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akınspor, İhsaniyespor arasında çıkan olaylar sonucunda tatil edilen karşılaşmanın kararını Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Amatör Kurul Üyelerinin vereceği açıklandı.

Süper Amatör Lig'de kümede kalma savaşı veren Akınspor ile İhsaniyespor arasında oynanan maçın 84. dakikasında İhsaniyespor'un attığı golün ardından çıkan olaylar maçın tatil edilmesine neden olmuştu. Olayların ardından Akınspor'dan 5, İhsaniyespor'dan 3 oyuncu kırmızı kart görmüştü. Olayların ardından karşılaşma güvenlik nedeniyle hakem tarafından ertelenmişti. Bu maçın kararını Zonguldak İl Tertip Komitesi'nin vermesi bekleniyordu. Ancak kararı Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)Amatör Kurul Üyeleri tarafından verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.