Radyocu İlknur Turt’un baba acısı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yayın yapan Ereğli FM Sorumlu Müdürü ve Radyo Programcısı İlknur Turt’un babası hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören İlknur Turt’un 78 yaşındaki babası Mahmut Turt, hayatını kaybetti.

Merhum Mahmut Turt için 4 Mart 2020 Çarşamba günü Öğle Namazı sonrasında Meydanbaşı Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Merhum Turt daha sonra şehir mezarlığında defnedilecek.

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