Tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği köpeği tüfekle yaraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan Nazif B. (65), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Rat Mahallesi'nde meydana geldi. Nazif B., komşusu A.Ş.'nin köpeğini, bahçesine girip tavuklarına zarar verdiği iddiasıyla av tüfeğiyle vurdu. Boynundan yaralanan köpek acı içinde yere yığıldı. Mahalleli, Nazif B.'yi polise şikayet etti. Gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Nazif B., emniyete götürüldü. Ruhsatsız olduğu tespit edilen av tüfeğine el konuldu. Yaralı köpek ise Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-03-03 22:33:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.