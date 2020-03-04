Zeka oyunları turnuvasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi

18 ve 19 Şubat tarihleri arasında Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına' katılan öğrenciler düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştu.

İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen ödül törenine Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürleri Nusret Parlak ve Cengiz Yılmaz, danışman öğretmenler ve okul müdürlerinin yanısıra veliler de katıldı.

27 ilkokuldan 101 öğrenci ve 15 ortaokuldan 51 öğrenci olmak üzere toplam 152 öğrenci katıldığı turnuvada 8 kategoriden her oyunda ilk 3 dereceye giren toplam 24 öğrenciye Kaymakamlık ve İlçe Mili Eğitim tarafından katılım belgesi, madalya ve ödülleri verildi.

İlçe birincilerine ödüllerini veren Kaymakam Coşgun, "Bilim çağında öğrencilerimizin gelişmesinde faydası olan ve onları teknoloji bağımlılığından uzaklaştıran bu anlamlı etkinlikte emeği geçen koordinatör arkadaşlara, danışman öğretmenlere, velilere ve süreci yürüten milli eğitim müdürlüğüne teşekkür ederim. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlar ve il finallerinde başarılar dilerim" dedi.

İlçe ikincilerine ödüllerini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, tüm katılımcılara çok teşekkür etti. Öğrencileri tebrik ederek, finallerinde onlara olan güvenini belirterek başarılar diledi.

Ayrıca turnavayı düzenleyen Zeka Oyunları İlçe Koordinatörü Mustafa Dinçer ve hakemler Selçuk Arslan, Atakan Muhan, Döndü Kavaracı, İpek Atıcı'ya teşekkür belgesi verildi.

Tören Kaymakamlık binası önünde çekilen toplu fotoğraf ile tamamlandı.

İlçede her oyun kategorisinde 1. ve 2. olan öğrenciler 5 Mart'ta yapılacak il finallerinde Çaycuma'yı temsil edecekler.

İl finallerinde 1'nci olan öğrenciler ise 789 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak yarışmada Zonguldak'ı temsil edecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.