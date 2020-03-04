103 maden şehidi törenle anılacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Armutçuk grizu faciasının 37’inci Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.
Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitleri ile İdlib Şehitleri için Kur'anı Kerim okunacak, dualar edilecek. 7 Mart 1983 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 103 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 7 Mart gününün hafta sonuna gelmesi ve yeraltı maden işletmelerinde çalışma olmaması nedeniyle, 6 Mart 2020 Cuma günü sabah saat: 07.45’te TTK Armutçuk Müessesesi’nde düzenlenecek.
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