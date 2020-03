Posbıyık; “Gün siyaseti bırakıp birlik olma günü”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık mecliste yaptığı konuşmada,“Ülkemizin milli birliği, beraberliği, beka meselemiz her şeyin önünde. Gün siyaseti bir kenara bırakıp birlik olma günü” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı şehit olan askerler için yapılan saygı duruşu ile başladı.

AKM Nikah Salonu’nda yapılan toplantı öncesi konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ülkenin zor şartlardan geçtiğini belirterek “Artık sözün bittiği yerdeyiz” ifadelerinde bulundu.

‘Şubat ayı içinde 107 canımızı kaybettik’ diyen Başkan Posbıyık, herkesi siyaseti bir kenara bırakmaya, birlik ve beraberliğe davet etti. Başkan Posbıyık açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor; hepimiz büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ülkemizin milli birliği, beraberliği, beka meselemiz her şeyin önünde. Şartlar ne olursa olsun bizim gidecek başka yerimiz yok. Bu ülkenin sağlıklı gelişmelere ihtiyacı var. Hepimiz çok üzüldük. Mehmetçiğin, şanlı ordumuzun başarıları için dua etmemiz lazım. Bugünlerde siyasi ayrılıklara asla düşmememiz lazım. Tek meselemiz var, ordumuzun, diplomasimizin başarıya ulaşması. Ülkemizin bu acılı günlerden rahat bir şekilde çıkması, zafere ulaşmamız her şeyin önünde. Sözün bittiği yerdeyiz. 45 Şubat'ta Van’da meydana gelen çığ faciasında; aralarında askerin, vatandaşın, itfaiyecinin ve gönüllü kurtarma ekibinin olduğu 41 şehit verdik. 5 Şubat günü Sabiha Gökçen’de Pegasus uçağı pistten çıktı 3 vatandaşımızı kaybettik. 23 Şubat Pazar günü İran’da meydana gelen deprem Van Başkale’de yıkıma yol açtı. Depremde 9 vatandaşımızı kaybettik. Suriye’nin İdlib kentinde; 27 Şubat’ta 33 ve Şubat ayı içerisinde toplam 54 şehit verdik. Son bir ayda ne yazık ki 107 canımızı kaybettik. Öncelikle sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.”

Yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından meclis gündemindeki maddeler görüşüldü. Mart ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu yarın aynı saat ve yerde yapılacak.

