Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı

CHP'li Sarıbal: "Uygulanan politikalar, tarımı ve çiftçiliği yerle bir etmekte"

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Sarayspor, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı.

Zonguldak'ın altyapı takımlarından Sarayspor, sosyal sorumluluk projeleriyle damgasını vurmaya devam ediyor. Sarayspor U15 takımı Çaycuma Gençlerbirliği maçı öncesinde Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı. Sarayspor'un bu anlamlı hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Sarayspor sahadan 11 eşitlikle ayrıldı.

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