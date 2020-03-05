Memur-Sen'den jandarmaya taziye ziyareti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde MemurSen İlçe yönetimi İdlib harekatında şehit olan askerler için Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

MemurSen İlçe yönetimi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar’a İdlib harekatında şehit olan kahraman askerler için taziye ziyaretinde bulundu.

MemurSen Çaycuma Şubesi Başkanı Kenan Tunç, "MemurSen olarak her zaman devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu ifade ettik. Bizleri büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılayan komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Yüce Rabbimiz Türk Silahlı kuvvetlerimizin her zaman yar ve yardımcısı olsun. MemurSen olarak her zaman devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.

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