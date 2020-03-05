Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Dünya Obezite Günü etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa’da 34 ülkede ile aynı anda Dünya Obezite Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında, Avrupa Obezite Merkezlerinden biri olan Zonguldak BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (OBDİM/EASOCOM, https://obdm.beun.edu.tr/) tarafından Şebnem Kargı Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Aydemir, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Pişkin, Hastane Başmüdürü İhsan Öztunç, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Şube Müdürü Cihangir Koca, Müdür Yardımcısı Emine Fidan, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, öğrencileri, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları katıldı.

Etkinlikte, Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu obezitenin dünyada, Türkiye’de ve Zonguldak genelindeki durumunu, güncel tanısı ve kliniği, BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sakin Tekin’in sunumuyla devam eden programda, Dr. Öğr. Üyesi Tekin obezite tedavisi ve tedavide kullanılan ilaçları içeren bir sunum gerçekleştirdi. Merkez Diyetisyenlerinden Uzm. Dyt. Funda Kasapoğlu ise sağlıklı beslenmenin nasıl olacağına dair bilgiler verdi.

Konferans ve sunumlar öncesi katılımcıların tansiyonları, bel çevresi, ağırlık ölçümleri ve diyabet risk hesaplamaları ile obezite konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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