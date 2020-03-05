Zonguldak Teknopark Ar-Ge Ortak Kullanım Laboratuvarı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zonguldak Teknopark Ar-Ge Ortak Kullanım Laboratuvarı açıldı

İHA

Zonguldak Teknopark firmalarının ve önkuluçka girişimcilerinin projelerinde ihtiyaç duyacakları temel ekipmanları içeren ArGe Laboratuvarı hizmete açıldı.

Zonguldak Teknopark Ar-Ge Ortak Kullanım Laboratuvarı açıldı

Zonguldak Teknopark firmalarının ve önkuluçka girişimcilerinin projelerinde ihtiyaç duyacakları temel ekipmanları içeren ArGe Laboratuvarı hizmete açıldı.
Açılış, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Vali Yardımcısı Turgut Subaşı tarafından yapıldı. Açılış töreninin ardından laboratuvarı gezen Rektör ve Subaşı, içeride bulunan ekipmanları inceleyerek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akıl ve Zeka Oyunları Zonguldak finali Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: "Nerede bir zeka pırıltısı varsa onlara ulaşmak, onları keşfetmek, onları devreye almak istiyoruz"
YEREL HABERLER Akıl ve Zeka Oyunları Zonguldak finali Zonguldak ...
Kdz Ereğli’de Kadınlar Günü kutlanacak
YEREL HABERLER Kdz Ereğli’de Kadınlar Günü kutlanacak
Dünya Obezite Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Dünya Obezite Günü etkinlikleri
Akbıyık, “Gazeteci-Yazar Ali Bahadır’ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Akbıyık, “Gazeteci-Yazar Ali Bahadır’ı kaybetmenin ...
Çocuk parkları, halk otobüsleri, duraklar ilaçlandı
YEREL HABERLER Çocuk parkları, halk otobüsleri, duraklar ilaçlandı
Devrek Kaymakam Vekili Altay, yaralı askeri evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Devrek Kaymakam Vekili Altay, yaralı askeri evinde ...
Vatandaşların kanalizasyon çukuru tepkisi
YEREL HABERLER Vatandaşların kanalizasyon çukuru tepkisi
Memur-Sen'den jandarmaya taziye ziyareti
YEREL HABERLER Memur-Sen'den jandarmaya taziye ziyareti
Yangın mahalleliyi gece sokağa döktü Patlayan kombi yangına yol açtı
YEREL HABERLER Yangın mahalleliyi gece sokağa döktü Patlayan kombi ...
Yurt binasına ışıklarla "TSK" yazdılar
YEREL HABERLER Yurt binasına ışıklarla "TSK" yazdılar
Altyapı oyuncularından İl Jandarma Komutanlığına moral ziyareti
YEREL HABERLER Altyapı oyuncularından İl Jandarma Komutanlığına ...
Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı
YEREL HABERLER Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı
Devrekli Kaymakam Cinbir’in acı günü
YEREL HABERLER Devrekli Kaymakam Cinbir’in acı günü
STK’lardan "Bahar kalkanı" harekatına destek
YEREL HABERLER STK’lardan "Bahar kalkanı" harekatına destek
DKMP Şube Müdürlüğü’nden av sezonu uyarısı
YEREL HABERLER DKMP Şube Müdürlüğü’nden av sezonu uyarısı
Posbıyık; “Gün siyaseti bırakıp birlik olma günü”
YEREL HABERLER Posbıyık; “Gün siyaseti bırakıp birlik olma günü”
Kdz. Ereğli Belediyesi otobüsleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi otobüsleri dezenfekte ediyor
Yaralı askerlere moral ziyareti
YEREL HABERLER Yaralı askerlere moral ziyareti
Öğrencilerine obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilerine obezite ile mücadele ve sağlıklı ...
Av tüfeğiyle vurulan Boncuk için yardım bekleniyor
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle vurulan Boncuk için yardım bekleniyor
103 maden şehidi törenle anılacak
YEREL HABERLER 103 maden şehidi törenle anılacak
Akıl ve Zeka Oyunları İl finali yapılacak
YEREL HABERLER Akıl ve Zeka Oyunları İl finali yapılacak
Zeka oyunları turnuvasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Zeka oyunları turnuvasında başarılı öğrenciler ...
Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X