Zonguldak Teknopark Ar-Ge Ortak Kullanım Laboratuvarı açıldı

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Zonguldak Teknopark firmalarının ve önkuluçka girişimcilerinin projelerinde ihtiyaç duyacakları temel ekipmanları içeren ArGe Laboratuvarı hizmete açıldı.

Açılış, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Vali Yardımcısı Turgut Subaşı tarafından yapıldı. Açılış töreninin ardından laboratuvarı gezen Rektör ve Subaşı, içeride bulunan ekipmanları inceleyerek bilgi aldı.

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