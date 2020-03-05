Akıl ve Zeka Oyunları Zonguldak finali Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: "Nerede bir zeka pırıltısı varsa onlara ulaşmak, onları keşfetmek, onları devreye almak istiyoruz"

Zonguldak’ta Akıl ve Zeka Oyunlarının İl finali gerçekleştirildi. Türkiye Turnuvasına, il yarışmalarına katılarak, yarışmayı birinci olarak tamamlayan yarışmacılar katılabilecek.

79 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan akıl ve zeka oyunları Türkiye finali öncesinde Zonguldak il finali MÇL Köksal Toptan Spor Salonunda gerçekleştirildi. Açılış törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da "Bu proje Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kendi içerisinde olgunlaştırıp, pişirip önümüze koyduğu ’yapalım’ dediği projeydi. Biz de yapalım dedik. Daha önce diğer projelerimiz de vardı. Aynı mantıkla projeyi devraldık. Uygulamaya koyduk. Fakat burada başka bir şey oldu. Herkes dört elle projeye sarıldı. Mutluyuz ki bu sene turnuvanın ilki oldu. Çocuklarımız, öğretmenleri, velileri herkes burada. Her şeyin sınırı var. Ama bir şeyin sınırı yok. Aklımızın ve zekamızın sınırı yok. Orada önümüz sonuna kadar açık. Akıl, zeka oyunlarıyla amaçladığımız; çocuklarımıza bu yaştan başlayarak ama bütün çocuklarımıza, ilkokullarımızda, bir kısım anaokulumuzda bu projeyi yürütmek. Akıl, zeka oyunu faaliyetleri yürütülmeyen Zonguldak sınırı dahilinde hiçbir ilkokulumuz yok. Nerede bir zeka pırıltısı varsa onlara ulaşmak, onları keşfetmek, onları devreye almak istiyoruz" dedi.

İl finallerine il merkezi ve 7 ilçeden toplam 128 öğrenci katılım sağladı. Çocukların düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, ayrıca öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye Turnuvasına, il yarışmalarına katılarak yarışmayı birinci olarak tamamlayan yarışmacılar katılacak. Yarışmacılar, Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında, dereceye girdikleri kategoride kendi ilini temsil edecekler. Bir öğrenci sadece ilinde birinci olduğu kategoride turnuvaya katılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.