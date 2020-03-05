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Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı ikinci oturum ile tamamlandı

İHA

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Mart Ayı toplantısı AKM Nikah Salonu'nda yapılan ikinci oturum ile tamamlandı. Belediye başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapılan toplantıda Ereğli'yi ilgilendiren önemli konularda kararlar alındı.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı ikinci oturum ile tamamlandı

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Mart Ayı toplantısı AKM Nikah Salonu’nda yapılan ikinci oturum ile tamamlandı. Belediye başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapılan toplantıda Ereğli’yi ilgilendiren önemli konularda kararlar alındı.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İnönü Parkı’na kurulacak olan Oyuncak Müzesi için oyuncak kabullerine başladıklarını duyurdu.
Bağışlanan eski oyuncakların bağışlayanın ismiyle müzede sergileneceğini belirten Başkan Posbıyık şunları söyledi;
“Oyuncak Müzesi’ni kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Daha evvel de duyurularda bulunduk. Oyuncak Müzesi için her yerden antika oyuncaklar, geçmişte yapılan, zekayla, zihinle alakalı oyuncaklar gelmeye başladı. Böyle özel oyuncak getirenlerin isimleri de müzede yer alacak. Arkadaşlarımız Nergis hanım, Nart bey Ankara’ya gittiler, bir üniversitenin Oyuncak Müzesi'nde incelemelerde bulundular. Oradaki öğretim üyelerinden bilgi aldılar. Onlar da burada kuruluşunda gelip bize yardım edecekler. Kullanılacak malzemeler dahil olmak üzere her şeyi tespit ettik. Türkiye’de çok fazla yok. Güzel bir ortam yaratılacağına inanıyorum. Çocuklarımızın zihinlerini geliştirmek için Batı Karadeniz bölgesinde böyle bir şey kurmak istiyoruz. Sizlerden ve basın mensuplarımızdan ricamız bu duyuruyu yapmaları. Sizlerin de halkımızın da oyuncaklarını belediyeye getirmeleri."

Şampiyon sporcular ödüllendirildi
Başkan Posbıyık’ın konuşmasının ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek önemli kararlar alındı. 20182019 döneminde Türkiye Şampiyonu olan Kdz. Ereğli Belediyespor Oturarak Valeybol Takımı oyuncuları, gösterdikleri başarının devamını sağlamak ve kendilerini daha büyük başarılara teşvik etmek amacıyla birer Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Başkan Posbıyık, ‘Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum’ dedi.

8 köye su verilecek
Kdz. Ereğli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kdz. Ereğli Belediyesi arasında hazırlanacak protokol için Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a yetki verildi. Buna göre Ereğli Belediyesi kendi içme suyu tesislerinden 8 köye içme suyu verecek. Başkan Posbıyık, bu kararla devlete yardımcı olduklarını belirterek “Bu konu aslında bizim konumuz değil, İl Genel Meclisi’nin, Özel İdare'nin konusu. Özel idarenin su veremediği 8 köye su vereceğiz. Bu karar ile sizlerin sayesinde bu köylere sürekli olarak su verilmesini sağlayacağız. Ereğli Belediyesi'nin böyle bir görevi yok ama biz de burada devlete yardımcı oluyoruz. Köylerimize yardımcı oluyoruz, arıtma tesislerimizden buralara su vereceğiz” dedi.

Yolcu indirme hizmeti yeri açılacak
Toplantıda Belediye müdürlüklerinin görev ve çalışma yönetmelikleri ile Kdz. Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali yönetmeliğinde değişiklik ve ilave yapılmasına ait komisyon raporu görüşüldü. Meclise bilgi veren Başkan Posbıyık, Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen şehirlerarası otobüslerin Kışla’da yolcu indirebilmeleri için gerekli hazırlıkların yapıldığını, İl Trafik Komisyonu'ndan çıkacak karar sonrası buranın açılışını yapacaklarını söyledi. Posbıyık “Şehirlerarası otobüslerin indirme yeri için kamyon garajında hazırlıklarımızı yaptık. Kapalı oturma yeri yaptık. Ancak prosedürü tamamlıyoruz. Buranın indirme yeri olarak kabul edilebilmesi için ilçe ve il trafik komisyonlarından geçmesi gerekiyor. Eskiden çıkarılan yerler de iptal edilecek. Oraya Garaj taksiden taksiler konulacak, zahmet çektirmeyeceğiz. Ereğli İlçe Trafik Komisyonu'ndan geçti. İl Trafik Komisyonu'ndan da geçip bize resmen bildirildikten sonra indirme yerinin açılışını yapacağız” diye konuştu.

Fakülte kampüs alanı ruhsata hazır hale geldi
Eski hastane alanına yapılacak Fakülte Kampüsü için Şubat ayı Meclis toplantısında tüm yasal engelleri kaldıran Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, aldığı son kararla da Üniversite alanını ruhsata hazır hale getirdi. Başkan Posbıyık, emeği geçen herkese teşekkür ederek “Üniversite alanında tüm işlemleri bitirmiş oluyoruz. Artık ruhsata hazır hale geldi. Belediyeye ait imar yollarını Maliye hazinesine devrediyoruz. Böylece bundan sonra tek ruhsat alma işi kalacak. Temel atmaya doğru giden bir yoldayız. Allah hayırlı etsin, Ereğli’mize güzellikler getirsin. Öğrenciler çoğalsın. Bacasız fabrikanın Ereğli’de olması için bunda sizlerin de çok büyük payı var. Emeği geçen herkese müteşekkirim” dedi.
Meclis toplantısında ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü, Gülüç Belediyesi ve Ereğli Belediyesi arasında içme suyu tesislerinin devir teslim protokolünün ve İlave Ulaşım Master Planı oluşturmak üzere hazırlanacak olan protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a yetki verildi.

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