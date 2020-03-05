Devrek Belediyesinden yılın ilk meclis toplantısı

Devrek Belediyesi tarafından 2020 yılının Mart ayı meclis toplantısı üyelerin katılımı ile hayata geçirildi.

Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısının 2020 yılının üçüncü olağan toplantısında meclis kararları ele alındı.

7 gündem maddesiyle başkan Çetin Bozkurt tarafından açılan toplantıda, İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, İlçede yapılacak olan İlaveRevizyon İmar Planı Çalışmalarının görüşülmesi, Belediyede yapılan ve yapılacak olan hizmetlerde kullanılan menkul ve gayrimenkuller ile ilgili Kamu hizmetlerinde kullanıldığına dair karar alınması konusunun görüşülmesi, Belediye Dolmuş, Minibüs Çalışma Yönetmeliğine yeni maddelerin eklenmesi konusunun görüşülmesi, Özlem Pınar Opus ve Ümit Günsel’in, 2020/14 Sayılı Meclis Kararına itiraz dilekçelerinin görüşülmesi, İlçenin Karşıyaka Mahallesi 265 ada 67 parsellerde tevhid, yola terk ve hisse satışı yapılmasına dair Ömer Yetik’in talebinin görüşülmesi, talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

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