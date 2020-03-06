"Yolculuğun Kısa da Olsa Kitap Oku" etkinliği havaalanında gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Barbaros Kutlutaş Ortaokulu 1627 Mart Kitap Fuarı etkinlikler kapsamında "Yolculuğun Kısa da Olsa Kitap Oku" etkinliği düzenledi.

Bu yıl Zonguldak Havaalanında gerçekleşen etkinliğe Okul Müdürü Harun Toksoy ile Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Şen ve öğrenciler Havalimanında giden ve gelen yolculara okumaları için ücretsiz kitap dağıttı.

Barbaros Kutlutaş Ortaokul Müdürü Harun Toksoy, "Çaycuma kitap fuarı etkinliğinin ön tanıtım çalışması olarak başladık. 'Yolunuz ne kadar kısa olsa da kitap okuyun' sloganıyla devam ediyoruz. Gelen ve giden yolculara Barbaros Kutlutaş Ortaokulu olarak ücretsiz kitap dağıtıyoruz. Amaç mesafe ne kadar kısa da olsa, 3 4 sayfa okunsa bizim için yeterli. 16 ve 17 Mart Çaycuma Kitap Fuarına ön hazırlık anlamında yaptığımız bu etkinlik bir kaç yerde devam edecek. Çünkü dijital dünya'ya karşı yani televizyon, cep telefonu, tablet ve laptop gibi bir çok şey hayatımıza fazlasıyla girdiği için kitaplar unutulmaya yüz tuttu. Bu tür etkinliklere Barbaros Kutlutaş Ortaokulu olarak devam edeceğiz. Geçen sene terminalde 200 kitap dağıtmıştık. Bu sene havaalanına yöneldik. Dağıttığımız ücretsiz kitaplar okulumuzun kendi imkanları ve sponsorlarımızın aracılığı ile temin edildi" dedi.

Kitap alan yolcular etkinliği oldukça beğenirken öğrencilere teşekkür etti. Zonguldak Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin, etkinlik için okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür ederek toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

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