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Tarhan, "Geleceğimiz acaba üçüncü dünya savaşıyla değil de sosyal çürüme ile mi etkilenecek"

İHA

Zonguldak'ta konferans veren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dünyadaki sosyolojik dönüşümün aileyi etkilemeye başladığını ifade etti. Roma'nın dünyanın tek süper gücü olduğunu hatırlatan Tarhan, "Bütün gücünü koruyordu. Fakat çürüme ile yıkıldı" diye konuştu.

Tarhan, "Geleceğimiz acaba üçüncü dünya savaşıyla değil de sosyal çürüme ile mi etkilenecek"

Zonguldak'ta konferans veren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dünyadaki sosyolojik dönüşümün aileyi etkilemeye başladığını ifade etti. Roma'nın dünyanın tek süper gücü olduğunu hatırlatan Tarhan, "Bütün gücünü koruyordu. Fakat çürüme ile yıkıldı" diye konuştu.
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde "Değişen Dünya, Gençlik ve Aile" konulu konferans verdi. Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda protokol üyeleri ile çok sayıda davetli konferansa katıldı. Prof. Dr. Tarhan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından konferans başladı. Konuşmasına sosyal medya hesapları bulunanları sorarak başlayan Tarhan, "Görüyorsunuz bu çağın iletişim yöntemi. Sosyal medya hesabın varsa, elinde telefonun varsa bütün dünya önünde açık. Dünyadaki olaylar, gidemediğin yerler, insanın müthiş merak duygusunu tatmin etmek için olağanüstü kolaylık sunuyor. O nedenle internetin bütün dünyada yaygınlaşması aslında insanın bir ihtiyacı olduğunu da gösteriyor. Sosyal medya hesabının olmaması bir meziyet değil. Teknolojiye karşı olmak değil onu doğru ve iyi şekilde kullanabilmek. Önemli olan amaç mı yoksa araç mı? O şekilde algılayabilmek önemli. Geleneksel tutumun sorgulanması da önemli" diye konuştu.
Dünyadaki evlilik dışı doğurganlıklara dikkat çeken Tarhan, "Dünyadaki sosyolojik dönüşüm aileyi etkilemeye başladı. Ailedeki bağlar zayıflıyor. Türkiye'de bu hız yine yavaş. Bütün dünyada hızlı bir şekilde artış var. Avrupa ülkelerinde evlilik dışı doğum oranı Türkiye'de bir senede 100 kişiden 2.9'u evlilik dışı doğuyor. Bu da Türkiye için kolay hazmedilecek bir rakam değil. İsveç'te 54, Fransa 59 bir yılda doğan çocuğun 59'u evlilik dışı. Annesi, babası belli ama evlenmemişler. Birlikte yaşıyorlar. Böyle bir dünya şu anda. Türkiye'de bu oran düşük. Bu da bize aslında dünyada geleceğimiz acaba üçüncü dünya savaşıyla değil de sosyal çürüme ile mi etkilenecek. Roma dünyada tek süper güçtü. Bütün gücünü koruyordu. Müthiş yollar yapmıştı. Fakat çürümeyle yıkıldı" diye ifade etti.
Tarhan, geçmişten günümüze değişen dünya ile birlikte aile yapısının da değiştiğini söyledi. İstatistikler göre 5 nüfuslu aile yapısının geçmişten günümüze giderek azaldığını ifade etti. Tarhan, şu anda yalnızlığın Batı dünyasının en önemli psiko sosyal sorunu olduğuna vurgu yaptı. Tarhan, "İleri yaştaki bir insan yalnızlıktan müthiş şekilde rahatsız oluyor. İnsan yaratılış olarak tek başına yaşamaya göre programlanmamış insan. Neticede yalnız olduğu zaman mutsuz oluyor. Geçtiğimiz yıllarda 70 yaşındaki karıkoca çift gazı açıp intihar ediyor. Yazdıkları mektupta ise 3,5 ayda kapılarına kapıcıdan başka gelen olmadığını söylüyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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