Gökçebey MYO öğrencileri şehitler için yürüdü

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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde BEÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçikler için yürüdü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Gökçebey MithatMehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile çamurlu köprüden başlayarak çarşı meydanına ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Belediye Başkanı Vedat Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Tuncay Alıcı, Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, İl Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve Şehit Burak Saraçlı'ın babası Kamil Saraçlı, İdlib Gazisi Uzman Çavuş Onur Bicici katıldı.

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