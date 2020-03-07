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Posbıyık’tan, kadın personele 8 Mart kutlaması

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü öncesinde belediyenin kadın çalışanlarıyla buluştu.

Posbıyık’tan, kadın personele 8 Mart kutlaması

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü öncesinde belediyenin kadın çalışanlarıyla buluştu.
Posbıyık, Belediye yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. CHP ve AK Parti Grubu kadın meclis üyeleri ve kadın çalışanların katıldığı kutlamada Başkan Posbıyık, aydınlık gelecek için kadınlarla el ele mücadele edeceklerini söyledi.
"Kadının olduğu yerde başarı, disiplin vardır"
Başkan Posbıyık, konuşmasında şunları söyledi:“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun. Kadın eşitliğini koruyabilmek için hepinizin, hepimizin el birliğiyle mücadeleye devam etmemiz lazım. Büyük Atatürk’ün Cumhuriyet döneminde kadınlarımıza verdiği hakları maalesef koruyamadık. Kadınlarımız hep İkinci Sınıf vatandaş muamelesi gördü. Sadece 2019 yılında 474 kadın katledildi. Bin civarında kadın şiddete uğradı. Buna karşı mücadeleye daha hızlı devam etmek lazım. Kadının olduğu yerde titizlik, başarı, disiplin vardır. Benim için kadınerkek ayrımı diye bir şey asla yoktur. Belediyemizde çok değerli arkadaşlarımız var. Ereğli Belediyesi'ni yürüten, yöneten arkadaşlarımız var; hem de en üst kademelerde. Yeterli mi? Değil. Kadın sayısının belediyede çoğalması için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Daha fazla kadın çalışan olması lazım. En azından erkeklerle eşit olması lazım. Yönetimde daha çok pay sahibi olmaları lazım. Onların zekalarına, öngörülerine, disiplinlerine, titizliklerine güveniyorum, inanıyorum. Çünkü sizlerle birlikte belediyeyi yönetiyoruz. Eğer Ereğli Belediyesi başarıya ulaşacaksa çalışma arkadaşlarımızın verimiyle başarıya ulaşacak. Ülke şartlarına göre belediyenin imkanları neyse en iyisini personel için, kadınlar için kullanırım. Eşit haklar için el ele mücadele etmemiz lazım. Sizler benim mesai arkadaşlarımsınız, yol arkadaşlarımsınız. Kdz. Ereğli’ye başarıyı getirmek için el ele verdiğim, birlikte olduğumuz çok değerli insanlarsınız. Hepinizi yürekten seviyorum. Hep iyi olmanızı istiyorum. En önemli görevimiz Ereğli halkına hizmet etmek."
Başkan Posbıyık, konuşmasının ardından kadın çalışanları kutlayarak hediyelerini tek tek verdi. İlk hediyeleri eşi Neriman Posbıyık'a ve kadın Belediye Meclis üyelerine takdim etti.
"Tüm kadınlar birer nergis çiçeğidir"
Tüm kadınları nergis çiçeğine benzeten Neriman Posbıyık da, etkinlik için teşekkür ederek “Belediye başkanımıza ve burada emeği olan tüm personele ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun. Ben her birinizi birer nergis çiçeği olarak görüyorum. Kadınlar bence çiçeklerin içinde en değerli olan nergis çiçeği gibidir. Dikkat edin bütün çiçekler kopardığınız zaman solar veya bakım ister. Mücadele edersiniz o çiçekleri yetiştirmek için. Ama nergis çiçeğiyle uğraşmanıza, mücadele etmenize hiç gerek yoktur. Bakarsınız en zor şartlarda bile, bakım yapmadan da nergis çiçekleri her yerde patlamıştır. Kendi gayretiyle hayata tutunmuştur. Onun için biz kadınlar, her birimiz birer nergis çiçeğiyiz. Ben de sizin her birinizi birer nergis çiçeği olarak görüyorum. Günümüz kutlu olsun” dedi.
Başkan Posbıyık, tüm vatandaşları 8 Mart Pazar Günü saat 12.00’de Atatürk Anıtı’nda yapılacak etkinliğe davet etti, kadınlar için hazırlanan hediyelerin dağıtımının ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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