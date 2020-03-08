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Bektaş'tan 8 Mart mesajı

İHA

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş'tan 8 Mart mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Bektaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yurdumuzun kurtuluş mücadelesinden başlayarak tarihimizde büyük ve önemli bir rol oynayan, toplumsal yaşantımızın, hayatımızın vazgeçilmez değerlerinden cefakar kadınlarımızın yaşamları süresince ortaya koydukları temeli, sorumluluk, fedakarlık, sevgi ve özveriye dayalı yaşam tarzı her türlü övgü ve takdirin üstündedir. Sosyal, kültürel, ekonomik,siyasi ve pek çok alanda üstlendiği görevleri büyük bir başarıyla yerine getirerek toplumsal yaşantımızın her safhasında etkin, verimli ve katılımcı olmalarından, ülkemizin kalkınmasında aktif rol üstlenmelerinden büyük bir memnuniyet duymaktayız. inanıyoruz ki şefkati, fedakarlığı, hoşgörüsü, bitmez tükenmez sevgisi ve üretkenliği ile ailenin ve toplumun temel direği olan kadınlarımızın toplumsal yaşantımıza olan katkısı ve desteği daha da gelişecek, ileriye gidecek ve güçlenecektir. Devletimiz her zaman kadınlarımızın sosyal ihtiyaç ve beklentilerinde yanlarında olacak, onların hak ve özgürlüklerinin daha da ileriye götürülmesine yönelik çalışmalara önem ve öncelik verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor sevgi ve saygılar sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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