Zonguldak Kömürspor - Sarıyer: 0-0

STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Mustafa Aydın(xx), Abdullah Uğur Sarı(xx), İlker Ayten(xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) Cenk (xx), Hakan (xx), Gökhan (x), Emre Can (x), Muammer (xx), Serhat (xx)(Dk.85 İsmail), Metin(xx), Onurcan(x) (Dk.69 Görkem x), Yiğit Gökoğlan (x)(Dk.64 Berkan x), Gürkan (x)
SARIYER: Erdi (xx) Şaban (xx), Gökhan (xx), Şahin (xx), Ozan (xx), Doğukan (xx) (Dk.69 Barış x), İsmail (xx) (Dk.78 Alim x), Mahmut (x)(Dk.46 Adem x), İlter (xx), Bertul (xx), Furkan (xx)
KIRMIZI KART: Dk. 60 Gökhan Akkan (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Fatih, Dk. 72 Gürkan (Zonguldak Kömürspor), Dk. 70 Şaban, Dk. 90 Bertul (Sarıyer)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-03-08 19:01:24
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-