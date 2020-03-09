Su hatlarındaki arıza giderildi

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kızılcapınar ile Süleymanbeyler Köyü’nde ki arıtma tesisi arasındaki hatlarda meydana gelen arıza giderildi.

Kızılcapınar Barajı ile Kdz. Ereğli Belediyesi Süleymanbeyler Köyü’ndeki Arıtma Tesisi arasında yer alan 1200 mm’lik isale hattında dün gece arıza meydana geldi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden yapılan açıklamada ekiplerin çalışmasıyla gece 02.30 sıralarında arızanın giderilerek barajdan su alımına başlandığı belirtildi. Açıklamada “Saat 04.30’da da arıtma tesisinde arıtılan su şehirdeki su depolarına pompalanmaya başlandı. Saat 07.00 itibarı ile su ulaşmayan depo kalmadı. Suları akmayan vatandaşlarımız 0372 333 11 85 ve 0 372 333 11 53 nolu telefonlara bildirebilirler” denildi.

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