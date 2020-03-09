Eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye ceza

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Zonguldak'ta eksik gramajlı ekmek satan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta zabıta ekiplerince ekmek fırınları, simit fırınları, ekmek satış noktaları ve market işletmelerinde denetimler düzenlendi. Ekmek ve simit gramajları denetimi neticesinde; Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin 06.02.2020 tarih ve 812 sayılı kararına aykırı olarak eksik gramajlı ekmekleri satışa sunan 7 işletmeye 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Zabıta ekiplerinin denetimlerinin sıklaşarak süreceği belirtildi.

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