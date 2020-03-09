Sahada cezalara tepki olarak hareketsiz kaldılar

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Akınspor, İstasyon Gemicilerspor maçı öncesinde İl Disiplin Kurulu kararına tepki göstermek amacıyla başlama vuruşunun ardından 1 dakika boyunca topa dokunmama eylemi yaptı.

Süper Amatör Lig'in 17. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Akınspor, saha ve seyircisi önünde İhsaniyespor'u konuk etti. Maçta İhsaniyespor'un 10'lık üstünlüğü devam ederken, mücadelenin 86. dakikasında çıkan olaylar sonucunda karşılaşma tatil edildi. Maçın ardından Akınspor'a 5 ve İhsaniyespor'un ise 2 kişi'ye ceza verildi.

Olayların ardından Akınspor, hafta sonu deplasmanda İstasyon Gemicilerspor'a konuk olduğu mücadelede cezalara tepki gösterdi. Akınsporlu futbolcular başlama vuruşunun ardından 1 dakika hareketsiz biçimde saha içinde kaldı. İstasyon Gemiciler ise bu karara saygı duyarak, 1 dakika boyunca top çevirdi. Karşılaşma İstasyon Gemicilerspor'un 41'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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