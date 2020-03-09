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Paravolleyde lider ereğli belediyespor

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen Süper Lig 2. Etap müsabakalarında karşılaştığı takımları set vermeden yenerek liderliğini sürdürdü.

Paravolleyde lider ereğli belediyespor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin’de düzenlenen Süper Lig 2. Etap müsabakalarında karşılaştığı takımları set vermeden yenerek liderliğini sürdürdü.
Kdz. Ereğli Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin’de düzenlenen 2. Etap müsabakalarında Karaman Gençlik ve Spor, Diyarbakırspor ve Karaman Özel İdare Spor Kulüpleriyle yaptığı müsabakalardan set vermeden 30 galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
20192020 ParaVolley Süper Lig Mersin Etabı Alınan Sonuçlar:
Kdz Ereğli Bld.Spor 3 0 Karaman Gsk
Kdz Ereğli Bld.Spor 3 0 Diyarbakır
Kdz Ereğli Bld.Spor 3 0 Karaman Özel İdare S.K

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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