Devrek Kent Konseyinden “Kadına Şiddet ” temalı defile

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Devrek Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından “ Kadına Şiddet” temalı defile düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından “Kadına Şiddet” temalı defile düzenlendi.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ile birlikte organize ettiği programda, Devrek Meslek Yüksekokulu Sivil Toplum Öğrenci Topluluğu tarafından sergilenen defilede, Türkiye’de kadına yönelik şiddet karşı farkındalık oluşturmak ve kadın cinayetlerine dur demek, kadın ve erkek aynı yolda yürümek için organize edilen etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.