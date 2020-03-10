Zonguldak'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta sabaha karşı etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik kesintisi yaşandı.

Şİddetli rüzgar, saat 07.00 sıralarında etkili oldu. Saatteki hızı 55 kilometreyi bulan ve yaklaşık 1 saat süren rüzgar nedeniyle Tepebaşı ve Mithatpaşa Mahallesi'nde bazı ev ve garajların çatısı uçtu. Park halindeki bir otomobilin üzerine ise garaj çatısı devrildi. Çatı ve ağaçlardan kopan dallar, yollara düştü. Yüksek gerilim hattındaki arıza nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca kent merkezine su hattındaki arıza nedeniyle su verilemedi. Ekipler, elektrik ve su hattındaki arızaları gidermek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-03-10 09:10:17



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