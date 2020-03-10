Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

İHA

Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediyesinde Hukuk işlerinde çalışan 29 yaşındaki Emine Gök kansere yenik düştü. Annesi ile aynı kaderi paylaşan genç kızın ani ölümü herkesi yasa boğdu.

Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

Zonguldak’ın Kozlu İlçe Belediyesinde Hukuk işlerinde çalışan 29 yaşındaki Emine Gök kansere yenik düştü. Annesi ile aynı kaderi paylaşan genç kızın ani ölümü herkesi yasa boğdu.
Zonguldak Kozlu İlçesinde belediyede hukuk işlerinde görev yapan 29 yaşındaki Emine Gök mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Emine Gök için Kozlu Aziziye caminde tören düzelendi. Törene, belediye çalışanları ve genç kızın sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Belediye çalışanı Emine Gök'ün annesi Neriman Gök'ün de bir buçuk sene önce aynı hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kozlu 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Hakkı Taşkın, gencin ölümünün herkesi yasa boğduğunu ifade ederek “Genç bir kardeşimizi kaybettik. Kendisi sevilen bir insandı ölümü hepimizi yasa boğdu. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce aynı rahatsızlıktan annesi kaybettik. Mahallemizin sevilen insanlarındandı genç olması ayrı önem taşıyor. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Emine, 1,5 yıl sonra kanser hastası annesiyle aynı kaderi paylaştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Emine, 1,5 yıl sonra kanser hastası ...
(Görüntülü) Elektrik kesilince mum yakan yaşlı çift, çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elektrik kesilince mum yakan yaşlı çift, ...
Mumdan çıkan yangın sonları oldu
YEREL HABERLER Mumdan çıkan yangın sonları oldu
(Görüntülü) Firari cinayet şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Firari cinayet şüphelisi yakalandı
Emine, 1,5 yıl sonra kanser hastası annesiyle aynı kaderi paylaştı
YEREL HABERLER Emine, 1,5 yıl sonra kanser hastası annesiyle aynı ...
Firari cinayet şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Firari cinayet şüphelisi yakalandı
Kdz. Ereğli’de zabıtaya iletişim semineri
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de zabıtaya iletişim semineri
Cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı
Tilkiler mahallesinde referandum gerçekleşti
YEREL HABERLER Tilkiler mahallesinde referandum gerçekleşti
Fırtına otobüs durağını devirdi
YEREL HABERLER Fırtına otobüs durağını devirdi
BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi akademik teşvik sıralamasında 1. Sırada
YEREL HABERLER BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi akademik teşvik ...
Zonguldak'ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler
YEREL HABERLER Zonguldak'ı Samsun il müsabakalarında temsil ...
Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
(Görüntülü) Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
GMİS Genel Başkanı Yeşil, “İlave kazanımlar sağladık”
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil, “İlave kazanımlar sağladık”
Zonguldak'ta "Karaelmas Jeopark Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta "Karaelmas Jeopark Çalıştayı" düzenlendi
Semt pazarında yeni düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Semt pazarında yeni düzenleme yapıldı
Devrek Kent Konseyinden “Kadına Şiddet ” temalı defile
YEREL HABERLER Devrek Kent Konseyinden “Kadına Şiddet ” temalı ...
Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti
YEREL HABERLER Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye ...
Arasta Çaycuma tamamlandı
YEREL HABERLER Arasta Çaycuma tamamlandı
Motosikletten düşen genç kız ayağını incitti
YEREL HABERLER Motosikletten düşen genç kız ayağını incitti
Potanın sultanları Kdz. Ereğli’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Potanın sultanları Kdz. Ereğli’yi temsil edecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X