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Mumdan çıkan yangın sonları oldu

İHA

Zonguldak'ta mumdan çıkan yangın sonucunda yaşlı çift hayatını kaybetti.

Mumdan çıkan yangın sonları oldu

Zonguldak'ta mumdan çıkan yangın sonucunda yaşlı çift hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre yangın Terakki Mahallesi'ne bağlı Gümüşhane sokakta meydana geldi. İddiaya göre Temel Çelik (82) ve Naciye Çelik (74) çifti, kuvvetli rüzgar nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine mum yaktı. Yanan mum çekyatın üstüne devrildi. Mumun devrilmesi sonucunda evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dumandan zehirlenen Temel Çelik (82) ve Naciye Çelik (74) isimli çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Öte yandan İtfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını kontrol atına alarak söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yaşlı çiftin Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren ev sahibi Davut Mutlu, “Ben ev sahibinin oğluyum. Sabah annem aradı alt katta yangın çıktı diye hemen buraya geldik. Sabah namazından sonra fark edilmiş. 112 ve itfaiye buradaydı cenazeler dışarı çıkartılmıştı. Savcı beyi beklediler olay yeri inceleme ekipleri içeride gerekli incelemeleri yaptı. Sonra cenazeler kaldırıldı. Çok üzüldük bizim 1 yıllık kiracımız demiyorum aile dostumuzdu Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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